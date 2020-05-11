طريقة إعداد وتحضير دجاج بروستد على طريقة المطاعم



المقادير

- الدجاج : دجاجة (مقطعة 8 قطع)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- بهار سادة : ملعقة صغيرة

- طحين : ملعقتان كبيرتان

- حليب : ربع كوب

- القرشلة : كوب (كعك مطحون)

- زيت الذرة : غزير (للقلي)

طريقة التحضير

1. يقطع الدجاج و يغسل و يصفى جيداً.

2. ثم يبهر ومن ثم يوضع في الطحين ثم الحليب ثم القرشلة.

3. و من ثم يقلى بزيت عميق لينضج مدة 10-15 دقيقة على حرارة متوسطة.

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