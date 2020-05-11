طريقة إعداد وتحضير دجاج بروستد على طريقة المطاعم

المقادير
- الدجاج : دجاجة (مقطعة 8 قطع)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
- القرفة : ملعقة صغيرة
- بهار سادة : ملعقة صغيرة
- طحين : ملعقتان كبيرتان
- حليب : ربع كوب
- القرشلة : كوب (كعك مطحون)
- زيت الذرة : غزير (للقلي)
طريقة التحضير
1. يقطع الدجاج و يغسل و يصفى جيداً.
2. ثم يبهر ومن ثم يوضع في الطحين ثم الحليب ثم القرشلة.
3. و من ثم يقلى بزيت عميق لينضج مدة 10-15 دقيقة على حرارة متوسطة.
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