تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بروستد دجاج بالشوفان المقلي



المقادير

- لتتبيلة

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ملح : ملعقة صغيرة

الكمون : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

لبن زبادي : 2 ملعقة كبيرة

الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

الخردل : ملعقة كبيرة

صلصة الصويا : ملعقة كبيرة

المايونيز : ملعقة كبيرة

عصير الليمون : 4 ملاعق كبيرة

بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- لخليط الدجاج :

حليب : كوب (سائل)

البيض : 1 حبة

- لتغليفة الدجاج :

دقيق : 3 اكواب

النشاء : ملعقة كبيرة

بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

الشوفان : 3 ملاعق كبيرة

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- أفخاذ الدجاج : 1 كيلو

طريقة التحضير

1. لتحضير تتبيلة الدجاج: في وعاء عميق، ضعي الملح والفلفل الأسود والكمون والكاتشاب والخردل وصلصة الصويا والمايونيز وعصير الليمون الحامض والزنجبيل والثوم البودرة.

2. اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس ثمّ أضيفي قطع الدجاج، قلّبي ثمّ اتركي القطع منقوعة في التتبيلة لـ4 ساعات.

3. لتحضير خليط الدجاج: اخلطي في وعاء الحليب والبيضة والملح والفلفل الأسود ثمّ اتركي المزيج جانباً.

4. لتحضير التغليفة: في وعاء، اخلطي الدقيق والنشاء والبايكنغ باودر والشوفان.

5. في قدر، حمّي زيتاً غزيراً على النار مرتفعة.

6. غمّسي قطع الدجاج بتغليفة الشوفان أولاً ثمّ في خليط البيض ثمّ أعيدي تغميسها من جديد في تغليفة الشوفان.

7. أنزلي القطع في قدر الزيت ثمّ اتركيها على نار هادئة حتى تنضج من الجهتين وتصبح ذهبيّة اللون.