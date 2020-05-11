القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- طحين : 4 اكواب

- بودرة الثوم : 2 ملعقة كبيرة

- بابريكا : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- فلفل أسود : 3 ملاعق صغيرة

- الدجاج : دجاجتان (مقطعة كل دجاجة إلى 8 قطع)

- البيض : 2 حبة

- الماء : كوب ونصف

- ملح : ملعقة صغيرة

- بهار دجاج : 2 ملعقة صغيرة

- الزيت : غزير (للقلي)

طريقة التحضير اخلطي كوبان وثلثان الكوب من الطحين مع 2 ملعقة كبيرة بودرة الثوم وملعقة البابريكا و ملعقتان صغيرتان ونصف من الفلفل الأسود وبهارات الدجاج في وعاء.

في وعاء آخر اخلطي البيض مع الماء والملح وكمية الطحين المتبقية وباقي كمية الفلفل الأسود.

اغمسي قطع الدجاج المنظفة في خليط البيض ثم في خليط الطحين.

سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار عالية (375 درجة) واقلي قطع الدجاج حتى تتجمر وتتقرمش لمدة 8 دقائق من كل الجهات.

ضعي الدجاج في طبق على ورق المطبخ وقدميه ساخناً إلى جانب البطاطس المقلية والصلصة المفضلة لديك حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كفتة الدجاج مع الأرز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سبانخ بزيت الزيتون والفلفل الحار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير دجاج بروستد مقرمش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.