قصص تكبر قلوبهم: قصة قمر والبالونات الملونة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 10:46 مساءً - من أنجح الطرق لنقل قیمة الكرم لطفلك في شهر رمضان، شهر الكرم، أیتها الأم العزیزة هي أن تحكي لهم قصصاً عن الكرم، بأسلوب الحكواتي وقصصه المحببة للصغار، فهو یمتعهم یلهمهم في نفس الوقت. وإن كنت محتارة في اختیار القصة المناسبة، فستساعدك "كیندر" في ذلك.

تقوم "كیندر" بإصدار مجموعة قصصیة مصورة للأطفال بعنوان "قصص تكبر قلوبهم" في شهر رمضان لتساعد الأمهات على غرس القیام الإنسانیة في الأطفال كأهمیة المشاركة، فيما بينهم بهذه المتعة.

تتمیز هذه القصص الممتعة ببساطتها وسهولة فهمها. لذلك ستكون مناسبة لطفلك مهما كان عمره.

نأخذ قصة قمر والبالونات الملونة في الفیدیو الآتي كمثال:



تأخذنا هذه القصة لمدرسة قمر وهي طفلة صغیرة تمكنت من نشر السعادة في كامل فصلها بسبب كرمها الذي ألهم الجمیع.

شاهدي القصة مع طفلك واستمتعا بأفضل الأوقات، وبعد مشاهدة قصة "قمر والبالونات الملونة" عن الكرم هذه، حاولي أن تسألي طفلك ماذا تعلم من القصة؟

إذا لاحظت أن طفلك استمتع كثیراً بالقصة، بإمكانك أیضاً أن تطلعیه على بقیة القصص الرمضانیة في قناة Arabia Kinder في الیوتیوب.

كل عام وأنت وطفلك بخیر