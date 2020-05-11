أميرات عاشقات انتصرن بالحب ونجحن في الزواج من عامة الشعب

لكل أسرة تقاليدها في الزواج، ولاسيما في العائلات الملكية الذي يكون له قواعد وبروتوكولات صارمة، ويزداد الأمر صعوبة عندما تكون العروس هي الأميرة، وتريد أن تتزوج من فارس أحلامها الذي ينتمي إلى عامة الشعب، ولكن هل ينتصر الحب وتتزوج الأميرات العاشقات مما تحب؟.

الأميرة يوجين

تزوجت الأميرة يوجين حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، والابنة الصغرى للأمير أندرو وسارة فيرغسون، من صديقها جاك بروكسبانك، بعد أن جمعتهما علاقة حب قوية، وهو رجل أعمال من عامة الشعب، التقيا لأول مرة خلال رحلة تزلج في سويسرا عام 2010، إذ كان عمرها حينذاك 20 عامًا، ووقعا في الغرام بسبب تشاركهما نفس الشغف للحياة.وأقيم حفل زواجهما في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور في أكتوبر 2018.

الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد

وقعت الأميرة السويدية فيكتوريا ولية عهد السويد، في حب مدرب اللياقة البدنية الخاص بها، دانيال ويستلينج، ليتزوجا في عام 2010، بعد قصة حب دامت نحو 8 أعوام، وواجها رفض والدها الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد، لهذا الزواج، إذ إنه لا ينتمي لأحد العائلات الملكية، ولكن في النهاية انتصر الحب، وأصبح بعدها دانيال أميرًا يحمل لقب دوق فسترغوتلاند.

الأميرة ماكو أكيشينو

قررت الأميرة اليابانية ماكو أكيشينو حفيدة أكيهيتو إمبراطور اليابان السابق، التخلي عن لقبها الإمبراطوري، عندما أرادت أن تتزوج من كاي كامورو، وهو شابَا من عامة الشعب، كانت التقت به ووقعت في حبه خلال دراستهما في الجامعة، وهو يعمل في إحدى شركات الاستشارات القانونية في العاصمة اليابانية طوكيو.

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الأميرة أياكو

تزوجت الأميرة اليابانية "أياكو"، وهي الابنة الثالثة للأمير تاكامادو ابن عم الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان السابق، من خطيبها كي مورايا، وهو موظف في شركة للشحن من عامة الشعب، بعد أن تعرفت عليه أثناء الدراسة الجامعية.تخلت أياكو، عن لقبها الإمبراطوري، حسب الدستور الياباني، لتصبح بذلك ثاني أميرة في اليابان تكسر القواعد الإمبراطورية وتتزوج من عامة الشعب.وينص الدستور الياباني على أن النساء يجب أن يتخلين عن لقبهن الملكي إذا أردن الزواج من خارج الأسرة الملكية، في حين لا يجبر القانون الرجال على ذلك، كما تمنع النساء من تولي العرش حسب الدستور الياباني.

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