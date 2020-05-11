موظفة إغاثة إيطالية تعود إلى "روما" بعد 18 شهرًا من خطفها في إفريقيا

وصلت موظفة الإغاثة الإيطالية سيلفيا رومانو، التي اختطفت قبل 18 شهرا في شرق إفريقيا، إلى روما على متن طائرة في رحلة خاصة بعد يوم من إطلاق سراحها، ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن رومانو قد وصلت إلى مطار شيامبينو في روما على متن رحلة خاصة في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر. وخطف مسلحون رومانو حين كانت تعمل لدى مؤسسة خيرية إيطالية في شمال كينيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" المحلية تسجيلا مصورا قالت فيه رومانو لدى وصولها "أنا بخير، لحسن الحظ، بدنيا ونفسيا. أريد الآن قضاء الوقت مع عائلتي. أنا سعيدة جدا بالعودة بعد كل هذا الوقت".

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن مصادر مطلعة أنها أسلمت أثناء فترة خطفها.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنه تم العثور على رومانو في الصومال على بعد نحو 30 كيلومترا من العاصمة مقديشو وإن إطلاق سراحها تم بفضل جهود وكالة المخابرات الخارجية.

وقال رئيس الوزراء إن قوة المهام التي عملت على تحرير رومانو كانت في المراحل الأخيرة "على مدى الشهور الماضية"، بعد التيقن من أنها لا تزال على قيد الحياة. وأضاف أنه لم يتم الكشف عن التفاصيل حتى لا تتعرض العملية للخطر.

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