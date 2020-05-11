ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر إلى 5891

يونس بورنان - الجزائرالإثنين 2020/5/11 08:57 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الإثنين، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين إلى 5891.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 5 وفيات، ما يرفع حصيلة الوفيات بـ"كوفيد - 19" إلى 507 حالة.
كما أكدت ارتفاع عدد المتعافين إلى 2841 بعد تسجيل 163 حالة شفاء جديدة غادرت جميعها المستشفيات بعد خضوعها للعلاج بدواء "الكلوروكين".
وتعتزم الجزائر إنتاج 200 ألف كاشف سريع عن فيروس كورونا للمرة الأولى، من خلال شركة مختلطة جزائرية وأردنية وكندية.
ويسمح الجهاز بالكشف عن فيروس كورونا خلال 15 دقيقة، ما يجعل الجزائر أول دولة في المغرب العربي وثاني دولة أفريقية تتمكن من إنتاج الكاشف السريع لـ"كوفيد- 19".
على جانب آخر، ربط وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد تخفيف إجراءات الحجر الصحي في البلاد بـ"إجبارية" ارتداء الكمامات وتعميمها على جميع محافظات البلاد.
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