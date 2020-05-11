تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلا البف باستيري بالقشطة

المقادير

- عجينة البف باستيري : عبوة (بشكل مربعات)

- حليب : كوبان

- النشاء : 3 ملاعق كبيرة

- سكر : كوب

- كاسترد : ملعقتان كبيرتان (بودرة)

- القشطة : علبة

- السكر الناعم : ملعقتان كبيرتان (للتزيين)

الطريقة:

1. افصلي شرائح البف باستيري عن بعضها وقطعي كل شريحة إلى 4 قطع متساوية.

2. ضعي الحليب في قدر وأضيفي النشا وحركي حتى يذوب، ثم ضعي القدر على النار وأضيفي السكر مع التحريك المستمر واتركيه على النار حتى يغلي ويصبح سميك القوام.

3. أضيفي الكاسترد البودرة مع التحريك، ثم علبة القشطة، واخلطي حتى يصبح القوام كريميا.

4. ضعي كمية من خليط القشطة على قطع البف باستيري وأغلقيها من الجوانب.

Advertisements

5. صفي القطع في طبق الفرن وأدخليها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق حتى تصبح ذهبية.

6. عند التقديم رشي السكر الناعم وتقدم دافئة.

قد يهمك أيضا:

طريقة إعداد وتحضير بسبوسة بالقشطة

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الرمان بالحليب