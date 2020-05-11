تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة الفراولة

القاهرة - لايف ستايل المقادير - للتزيين : سكر البودرة : 4 ملاعق كبيرة

حليب : ملعقة كبيرة (سائل) - عجينة البف باستيري : عبوة (مربعات)

- الفراولة : 2 كوب (طازجة مقطعة شرائح)

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذابة) الطريقة: Advertisements اخلطي الفراولة مع السكر في وعاء واتركيها لمدة 30 دقيقة.

مدي عجين البف باستري قليلاً ووزعي حشوة الفراولة عليها وأغلقيها على شكل مستطيل جيداً من الأطراف.

اصنعي شقوق بواسطة السكين على وجه العجين وضعيها في صينية الفرن.

ادهني وجه الفطائر بالزبدة وأدخلي الصينية للفرن لمدة 15 دقيقة على حرارة 180 درجة حتى تتحمر.

للتزيين: اخلطي السكر مع الحليب حتى يصبح المزيج ناعماً وكريمياً.

أخرجي الفطائر من الفرن واتركيها لتبرد 10 دقائق ثم وزعي مزيج السكر على وجه الفطائر وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة بالجوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية بصوص الفراولة

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