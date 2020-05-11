هل يسبب جفاف العيون وجعًا في الرأس؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إن لاحظت أن مشكلة جفاف العين تسبب لك وجعا في الرأس، فربما يجدر بك أن تهتمي بالأمر، لأن الأشياء المحيطة بكِ وصحتك العامة يمكن أن يتسببوا في جفاف العين والصداع في آن واحد، وهو ما يستدعي ضرورة الاهتمام والانتباه بشكل أكبر.

ويقول الباحثون إن جفاف العين يمكن أن يظهر في العديد من الأشكال المختلفة، وقد تشعرين معه بالأحاسيس التالية: لسعان، حرقان وخشونة.، فضلا عن امكانية الشعور بأشياء أخرى من ضمنها : نزول الدموع بشكل زائد بعد فترات الجفاف، نزول إفرازات من العين، حدوث التهابات، عدم وضوح الرؤية، وجود ثقل بالجفون، عدم القدرة على البكاء، حدوث انزعاج عند تركيب عدسات لاصقة، عدم القدرة على التحديق في شاشة الكمبيوتر أو شاشة التلفزيون والشعور بتعب في العيون.

وتابع الباحثون بلفتهم إلى أن أعراض جفاف العيون تبدو أكثر شيوعا بين الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الصداع النصفي. وهناك أدلة تشير إلى أن تنوع الأعراض التي تنجم عن ذلك، حيث تبين على سبيل المثال أن الصداع النصفي قد يدوم لفترة أطول أو ينطوي على أعراض من ضمنها الغثيان، القيء أو الحساسية الحسية.

ورغم عدم وجود أسباب واضحة لوجود علاقة بين جفاف العيون والصداع النصفي، لكن هناك تفسير محتمل، وهو أن كلتا الحالتين قد تحدثا بسبب الالتهابات.

ففي حالة التعرض لإصابة أو لمرض، فإن المناطق المصابة غالبا ما تتعرض لالتهابات كرد فعل. وربما إن كنت معرضة للإصابة بالصداع النصفي، فقد يحدث لك ذلك نتيجة وجود اختلاف بنيوي في عينيكِ، كما اتضح من دراسة أجريت في 2015.

وعن أسباب حدوث مشكلة جفاف العين، فيشير الباحثون إلى أن أي شيء يعطل القنوات الدمعية يمكن أن يؤدي لتلك المشكلة، كما أن هناك عوامل بيئية أخرى من ضمنها:

- انخفاض الرطوبة في الهواء

- ارتفاع درجات الحرارة

- التعرض للشمس

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- الملوثات التي من ضمنها الملوثات الطبيعية مثل حبوب اللقاح والمواد الأخرى المسببة للحساسية.

- الوقت الزائد أمام شاشة الكمبيوتر

وينصح عموما بضرورة الرجوع للطبيب المختص من أجل فحص الحالة كاملة واكتشاف العديد من الأمور التي تسهل التشخيص ومن ثم تحديد العلاج المناسب للحالة.

ويمكن الحيلولة دون الإصابة بجفاف العيون، بالابتعاد عما يلي:

- المناطق التي تنخفض بها الرطوبة.

- المناطق الملوثة بالهواء.

- المناطق التي تسطع فيها أشعة الشمس.

- قضاء وقت أطول من المعتاد أمام شاشة الكمبيوتر.