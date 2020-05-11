شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. 8 فحوصات تكشف سرطان الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة وتقع عادة في الجزء السفلي الأمامي من رقبتك، وقد تكتشف أن لديك تورم في الغدة الدرقية بنفسك طبيبك قد يكتشفها أثناء الفحص البدني، وهناك عدد من الفحوصات التي تساعد على تشخيص سرطان الغدة الدرقية، نتعرف عليها من خلال سلسلة "اطمن على نفسك"، وفقاً لموقع webmd.

فحوصات تكشف سرطان الغدة الدرقيةاختبار بدني

يفحص طبيبك بحثًا عن أي كتل أو عقيدات موجودة على رقبتك، قد يطرح عليك بعض الأسئلة لمعرفة ما إذا كنت في خطر للإصابة بسرطان الغدة الدرقية، قد تكون الأسئلة حول ما إذا كنت قد تعرضت لكثير من الإشعاع، أو إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الغدة الدرقية أو أمراض الغدة الدرقية.

تحاليل الدم

لا يوجد اختبار دم يمكنه الكشف عن سرطان الغدة الدرقية، ومع ذلك ، قد يرغب طبيبك في الحصول على أحد هذه الاختبارات لقياس هرمونات الغدة وللمساعدة في معرفة ما إذا كانت الغدة الدرقية تعمل بشكل صحيح أم لا.

الاختبارات الجينية

بناءً على تاريخ عائلتك، قد يطلب طبيبك إجراء اختبار جيني لمعرفة ما إذا كان لديك أي جينات تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، ويمكنه أيضًا إظهار التغيرات الجينية التي قد تكون علامة على أنواع معينة من سرطان الغدة الدرقية.

الخزعة

إذا كان لديك ورم فى الغدة الدرقية، فقد تحتاج إلى اختبار عينة منه ، حيث ستخبر الخزعة طبيبك إذا كان سرطانًا أم ورم حميد.

لإجراء خزعة، يستخدم طبيبك إبرة صغيرة ورفيعة لأخذ عينة صغيرة من الورم ، وربما أماكن أخرى حوله وستحصل على الأرجح على "خزعة بالإبرة الدقيقة" في عيادة طبيبك و لن تحتاج إلى أي وقت للتعافي بعد ذلك وبعد حصوله على العينة ، سيرسل الطبيب العينة إلى المختبر لفحصها.

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آشعة الموجات فوق الصوتية

تساعد الموجات فوق الصوتية طبيبك على معرفة المزيد عن العقيدات (الغدد الدرقية)، يستخدم موجات صوتية عالية التردد لإنشاء صورة للغدة الدرقية.

سيضع طبيبك جهازًا صغيرًا يشبه عصا أمام الغدة الدرقية، ستظهر صورة الغدة الدرقية وأي عقيدات ، حتى تلك التي لا تشعر بها ، على شاشة الكمبيوتر.

قد تُظهر الموجات فوق الصوتية طبيبك إذا كانت الكتلة ممتلئة بالسوائل أو إذا كانت صلبة، من المرجح أن تحتوي الخلايا الصلبة على خلايا سرطانية، ولكنك ستظل بحاجة إلى المزيد من الاختبارات لمعرفة ذلك، ستظهر الموجات فوق الصوتية أيضًا حجم وعدد العقيدات في الغدة الدرقية.

مسح اليود المشع

يستخدم هذا الاختبار اليود المشع الذي ستتناوله خلايا الغدة الدرقية، يقيس المسح الإشعاع في الغدة الدرقية أو أجزاء أخرى من الجسم.

الاشعة المقطعية

يستخدم التصوير المقطعي المحوسب، الذي يُطلق عليه عادةً الأشعة المقطعية، أشعة سينية خاصة لإعطاء طبيبك نظرة داخل جسمك يمكن أن يظهر حجم وموقع سرطان الغدة الدرقية وما إذا كان قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم

فحص PET

قد يوصي طبيبك بالتصوير المقطعي بانبعاث البوزيترون، أو مسح PET، يستخدم هذا الاختبار كميات صغيرة من المواد المشعة تسمى أجهزة التتبع الإشعاعي وكاميرا خاصة وجهاز كمبيوتر للنظر إلى أعضائك وأنسجتك

ينظر فحص PET في التغييرات على المستوى الخلوى قد يكون قادرًا على اكتشاف السرطان في وقت مبكر جدًا والتحقق من انتشار السرطان.