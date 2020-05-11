ما سبب الألم الحاد الذي تسببه الجروح الناجمة عن الورق؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد يتسبب الورق أحيانا في إصابتنا بجروح لا نتخيلها من فرط حدتها، حيث لا نتصور أن يكون للورق مثل هذه القوة في تعريضنا لجروح بهذا الشكل. ونستعرض فيما يلي أبرز الأسباب التي تقف وراء شعورنا بألم حاد نتيجة الجروح الناجمة عن الورق:

- إن سألت معظم الناس، فسيقولون بالتأكيد إن الألم الذي ينتج عن جروح الورق عادة ما يكون مؤلماً بشكل كبير لأن تلك الجروح تحدث بشكل مفاجئ وغير متوقع. ويقول الباحثون إن انشغال الناس بانجاز ثمة أمر مهم يتطلب قدرا من التدقيق والتركيز ومن ثم التعرض في غضون ذلك لجرح قاطع ناجم عن استخدام الورق بشكل مفاجئ هو ما يجعلنا نشعر بهذا الألم الحاد. فضلا عن أن الجروح التي تنتج عن الورق عادة ما تحدث في أكثر أجزاء الجسم حساسية مثل الأصابع، الشفتين أو اللسان.

- نظرا لحدوث تلك الجروح في تلك المناطق شديدة الخصوصية، فيحب معرفة أن أدمغتنا تحتوي أيضا على مناطق خاصة لاستقبال الإشارات من تلك المناطق بدرجة عالية من الوضوح، وهو ما يفسر سر شعورنا بألم حاد عند حدوث تلك الجروح في الشفتين واللسان.

- ومن الأسباب الأخرى التي تجعلنا نشعر بهذا الألم الحاد هو أننا نستخدم اليدين باستمرار على مدار اليوم، ما يجعلنا نتذكر وجود الألم معنا، وهو ما يثير انفعالنا تجاه أي شيء آخر. كما أن عمق الجرح الناتج عن الورق يثير الألياف العصبية للجلد دون إتلافها.

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- ولهذا ينصح الأطباء بضرورة الانتظار بضعة أيام للمساعدة في التعامل مع الألم الحاد الذي نشعر به نتيجة لذلك. وينصحوا في غضون ذلك بضرورة غسل موضع الجرح بالماء والصابون، حيث سيعمل ذلك بالتبعية على الحد من الشعور بالألم وكذلك التقليل من فرص الإصابة بالعدوى. كما يجب الحفاظ على نظافة الجرح وتغطيته لبضعة أيام.

- تسبب الجرح في تولد مشاعر تتراوح ما بين الغضب نتيجة التعرض للجرح والعجز بسبب عدم القدرة على التعامل مع الألم، فضلا عن القلق الذي يحدث بسبب الإصابة المفاجئة.