كورونا في أفريقيا.. 63 ألف إصابة و2290 وفاة

الخليج 365 - أديس أباباالإثنين 2020/5/11 03:32 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغ 63 ألفا و325 حالة.
وقال مدير المركز، جون نكينجاسونج، في بيان، الاثنين، إن إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد بلغ 21 ألفاً و821 حالة.
وأضاف أن حصيلة عدد الوفيات جراء الفيروس في القارة الأفريقية بلغت 2290 وفاة.
ووفقاً للبيان اليومي للمركز، فإنه تم تسجيل 22290 إصابة شمال أفريقيا، و10721 جنوب القارة، و6196 إصابة في الشرق، و5718 إصابة وسط القارة و18400 إصابة غرب القارة.
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