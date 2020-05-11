هل ينقل البعوض عدوى فيروس "كورونا"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استبعد خبيران أمريكيان احتمال أن الحشرات الطائرة، ومنها البعوض، يمكنها أن تنقل عدوى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، الذي يجتاح العالم.



وقال الطبيب، أميش أدالجا، وهو باحث بارز في مركز الأمن الصحي، بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن "هذا الفيروس لا ينتشر عن طريق البعوض".

وأضاف في تصريحات لموقع الإذاعة الوطنية العامة (إن بي آر) الأمريكية: "هناك فيروسات محدودة للغاية يمكن أن ينتشر بالفعل عن طريق البعوض".

وتابع: "تذكروا، هذا فيروس تنفسي. لا ينتقل عن طريق البعوض من خلال الدم، ولا ينتقل من شخص لآخر عن طريق البعوض. لذا، لا يوجد دليل على أن هذا ينتشر من خلال البعوض".

Advertisements

وأيد هذا الرأي أبرار كاران، وهو طبيب في كلية الطب بجامعة هارفارد، قائلا: "ليس لدينا حالات موثقة لتفشي محمول بالنواقل الحشرات".

وأضاف: "كما هو الحال مع معظم أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية مثل الإنفلونزا وغيرها، فلا توجد لديك حشرات تنشرها. ليس لدينا سبب للاعتقاد أن هذا سيكون هو الحال هنا أيضًا، وبالتأكيد ليس لدينا أي بيانات تشير إلى ذلك".

وسجلت الولايات المتحدة نحو 1.37 مليون إصابة، وأكثر من 80 ألفا و787 وفاة، بينما تعافى 256 ألفا و336 شخصا حتى مساء الإثنين.

ويكافح العالم الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الإثنين، إلى 284 ألفا و34، وبلوغ عدد المصابين نحو 4.2 مليون شخص، بينما تعافى نحو 1.5 مليون شخص.