إثيوبيا تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الإثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 250.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات الجديدة تمَّ تسجيلها بعد إجراء فحص معملي لنحو 1764 شخصاً خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الـ 11 حالة لإثيوبيين 10 رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 38 عاماً، بينهم 5 حالات لها تاريخ سفر خارج البلاد، بينما الـ6 حالات الأخرى لمخالطين.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 105 حالات، بعد تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، مشيرة الى أن عدد الوفيات بالفيروس في البلاد بلغ 5 أشخاص.