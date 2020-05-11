القاهره-لايف ستايل قدمي كرات اللوتس والتمر على سفرة حلويات رمضان 2020 أطيب الحلويات بالتمر الشهية والسهلة، وصفة غنية بالمذاق الطيب، جربيها اليوم وقت الطهي: 30 دقيقة يكفي ل: 6 أشخاص كرات اللوتس والتمر المقادير - بسكويت : 2 كوب (شاي / مطحون) - بسكويت : كوب (اللوتس / مطحون) - التمر : نصف كوب (مهروس وطري) - الزبدة : 50 غم (مذوبة جيداً) Advertisements - القشطة : علبة (صغيرة الحجم) - الزبدة : حسب الرغبة (اللوتس / للتزيين) - بسكويت : كوب (اللوتس / مطحون / للتغطية) طريقة التحضير اخلطي بسكويت الشاي مع بسكويت اللوتس المطحون. أضيفي التمر المهروس والطري، ثم أضيفي الزبدة المذوبة. أضيفي القشطة واعجني المكونات جيداً حتى يتشكل لديك مزيج يشبه العجينة. قسمي العجينة لكرات صغيرة الحجم، وتتدحرج ببسكويت اللوتس المطحون وتزين بزبدة اللوتس المذوبة في المايكرويف وتقدم

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