دراسة تؤكّد أن اضطراب النوم وتغيير أوقاته يهدد صحة القلب

في اكتشاف مثير، توصلت دراسة جديدة، إلى أن الذهاب إلى النوم متأخرا بعد دقيقة واحدة فقط من الوقت المعتاد، تتسبب في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مجموعة من الخبراء توصلوا إلى أن الروتين المتقطع للنوم عن طريق تأخير النوم بين دقيقة واحدة إلى 30 دقيقة يسبب ارتفاع معدل ضربات القلب بعد النوم.وأضافت الدراسة إلى أن كلما تأخر الأشخاص في الخلود للنوم، كلما ارتفعت الزيادة في معدل ضربات القلب، وتظل معدلات ضربات القلب سريعة طوال الليل وحتى اليوم التالي، مشيرة إلى أن ضربات القلب تكون طبيعية أثناء النوم المبكر.

واستخدم باحثون أمريكيون بيانات من أجهزة تتبع اللياقة البدنية على 557 طالبًا جامعيًا لمدة أربع سنوات، مع تحديد أوقات النوم وتحديد متوسط ذهاب كل منهم للفراش.وقال الدكتور نيتيش تشاولا، من جامعة نوتردام "إن معدل ضربات القلب يتغير أثناء النوم وحتى اليوم التالي، إذا لم ينم الشخص في نفس الوقت كل يوم، وبالنسبة لأولئك الذين يضطرون لتغيير أوقات نومهم، كالعاملين في المناوبات والذين يسافرون ليلا بشكل متكرر، يمثل النوم في توقيت ثابت كل ليلة تحديا بالنسبة لهم"، مضيفا: "الحفاظ على روتين نوم ثابت هو الخطوة الأولى للحفاظ على صحة القلب".

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