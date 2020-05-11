7 دول أوروبية تطلق مشروعًا عملاقًا لعلاج "كورونا" باستخدام التقنيات الرقمية

أطلقت 7 دول أوروبية مشروعا عملاقا يشارك فيه خبراء الطب والأحياء وكبرى شركات الكمبيوتر، للبحث عن علاج كورونا، باستخدام التقنيات الرقمية.وذكر ذلك الصفحة الرسمية للمفوضية الأوروبية على "تويتر"، الأحد، مشيرة إلى أن العلماء في الدول السبع، اتفقوا على مشاركة جميع المعلومات البحثية لديهم على نطاق واسع باستخدام أجهزة كمبيوتر عملاقة، تسمح لجميع الباحثين المشاركين في المشروع بالوصول إلى أي معلومات مطلوبة، خلال عملية البحث والتجارب الخاص باكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي تحول إلى وباء عالمي "جائحة".وقال موقع المفوضية الأوروبية، "إن الخبراء في 7 دول أوروبية شكلوا تحالفا علميا غير مسبوق، يشارك فيها أفضل العقول من الباحثين في المجالات التقنية والطبية وعلوم الأحياء المرتبطة بالطب، مشيرا إلى أن التحالف يضم عدد من شركات الأدوية العملاقة، إضافة إلى شركات جديدة انضمت إليه".

ويتكون التحالف من شركات خاصة وعامة، في كل من (بلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا)، بحسب الموقع، الذي أوضح أن الخبراء من تلك الدول يعملون معا للبحث عن علاج لمصابي كورونا.ويقوم بتنسيق العمل في هذا التحالف العلمي الضخم شركة "دومبي" الإيطالية المتخصصة في صناعة الأدوية، إضافة إلى 3 مراكز كمبيوتر عالية الدقة (HPC)، تقع في مدن (بولونيا الإيطالية، وبرشلونة الإسبانية، ويوليش الألمانية).

وتوقع شركات الأدوية الخاصة والعامة، المنضمة للتحالف، وثيقة خاصة بعدم الكشف عن أي محتويات العمليات البحثية التي يقودها التحالف العلمي الدولي، الذي يعمل تحت مظلته حاليا 8 شركات أدوية كبرى منذ 10 أبريل/ نيسان الماضي، بينما تجري مناقشات مع شركات أخرى للانضمام للتحالف العلمي، الذي يهدف إلى إيجاد علاج للمصابين بفيروس كورنا المستجد.

وتتيح المبادرة للباحثين في شركات الأدوية المنضمة لها أن تصل إلى المكتبات الطبية الخاصة بالتحالف، التي تضم قاعدة بيانات هائلة عن جميع أنواع الأدوية والمتاحة، لتسريع عملية البحث التي تهدف لإيجاد علاج كورونا.وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 4 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 279 ألف حالة وفاة، وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي وصل عدد المصابين بها إلى نحو 84 ألف إصابة.

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