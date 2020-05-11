تونس لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية انه يم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وذلك لأول مرة منذ ظهور هذا الوباء في تونس في بداية شهر مارس الماضي.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن العدد الإجمالي للإصابات بقي في حدود1032 حالة مؤكدة، وذلك اثر القيام بـ 32818 تحليلًا مخبريًا. وتماثلت 700 حالة للشفاء، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 45 حالة.

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