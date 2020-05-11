ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا

سجلت جمهورية جنوب أفريقيا 10015 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ووفاة 194 حالة وفاة، وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد. وأفاد بيان لوزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أن عدد حالات الشفاء بلغ 4173 حالة. يشار إلى أن جمهورية جنوب أفريقيا تتصدر قائمة دول القارة من حيث عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن، وذلك وفق بيان المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. Advertisements قد يهمك ايضا: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سنغافورة والإجمالى 1049 حالة سنغافورة تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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