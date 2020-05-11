الصين تسجل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين تسجيل 17 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ارتفاع جديد للاصابات في البلاد .

وكانت الصين قد سجلت أمس 14 اصابة في أول زيادة من رقمين في 10 أيام.

وكانت السلطات الصحية قد حثت المواطنين على تجنب التجمعات الاجتماعية وطلب المشورة الطبية إذا ظهرت عليهم أعراض مثل الحمى أو السعال أو التعب.

وسجلت الصين حتى الأن ما مجموعه 4 آلاف و 633 حالة وفاة بسبب الفيروس من بين 82 ألفا و918 حالة إصابة بكوفيدـ.19 .

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