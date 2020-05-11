إسبانيا تسجّل 123 وفاة جديدة بكورونا

سجّلت إسبانيا 123 وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 26744، في حين زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بعد تسجيل 3046 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 227436 . قد يهمك أيضا: دراسة تكشف مخاطر "المبالغة" في استخدام معقمات الأيدي لمنع تفشي "كورونا" "كورونا" يواصل الانتشار حول العالم وتعداد المتوفين يتجاوز حاجز الـ200 ألف

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