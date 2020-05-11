ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 1365

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و6 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1365 حالة، متضمنة 70 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة السودانية أن 30 حالة تماثلت للشفاء بولاية الخرطوم ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 145 حالة.

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