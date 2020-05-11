ألمانيا تسجل أكثر من 169800 إصابة بكورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل عدد المصابين إلى أكثر من 169800. وأفادت بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض بأنه سجل 7444 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بعد تسجيل 9 حالات، بينما بلغت حالات الشفاء نحو 145600 حالة. قد يهمك ايضا: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سنغافورة والإجمالى 1049 حالة سنغافورة تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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