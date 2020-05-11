سلطنة عمان تسجل 174 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت سلطنة عمان 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3573. وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 36 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و138 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 17 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1211 حالة للشفاء. قد يهمك ايضا: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سنغافورة والإجمالى 1049 حالة سنغافورة تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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