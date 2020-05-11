شكرا لقرائتكم خبر عن حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار بالفاصوليا الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفاصوليا الخضراء واحدة من أشهر أنواع الخضراوات التى يعشقها الكثيرون وتتميز بمذاقها الطيب والمختلف عن باقى الخضراوات، فضلا عن ذلك تحتوى الفاصوليا الخضراء على نسبة عالية من فيتامين سى والمواد المضادة للاكسدة وفيتامين ب وأ وحمض الفوليك وغيرها من الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجسم .

وضمن سلسلة موضوعات حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار بـ الفاصوليا الخضراء ، ينصح بتناولها على الفطار فى رمضان نظرا لاحتوائها على عناصر وفيتامينات تعمل على تقوية الجهاز المناعى وتساعد فى الحد من خطر الاصابة بفيروس كورونا وتنشط الجسم عموما.

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وحسب ما ذكره موقع healthline فأن الفاصوليا الخضراء تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ووقايته من تصلب الشرايين والجلطات، كما تحتوى الفاصوليا الخضراء على نسبة عالية من الخصائص التى تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحميه من القرح والالتهابات وعسر الهضم.

ونظرا لاحتواء الفاصوليا الخضراء على كمية عالية من البروتين فهى تحافظ على صحة العضلات والمفاصل وتحد من خطر الاصابة بالالتهاب وهشاشة العظام والكسور، وتقوى الاسنان واللثة.

وتعتبر الفاصوليا الخضراء مصدر غنى من حمض الفوليك وينصح الامهات الحوامل بتناولها لحماية الجنين من التشوهات الخلقية.

لذلك ينصح بتناول الفاصوليا على الافطار فى رمضان سواء واعداداها بالطرق المختلفة سواء سلطة فاصوليا أو خضار سوتيه أو فاصوليا بالصلصة.