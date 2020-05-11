شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى المنطقة الوحيدة فى العالم الخالية من كورونا وما السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيريباس منطقة في وسط المحيط الهادئ، تعد من الأماكن التي لم ينتشر بها الفيروس التاجي كورونا، فلا يوجد حالة واحدة إيجابية، فهي واحدة من 13 دولة خالية من الوباء العالمي.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع ".dailystar " أن كيريباس هذه المنطقة المتواجدة في وسط المحيط الهاديء، تعد من أفقر وأبعد المناطق، فهي لا يوجد بها أي تطور، و بدائية في العيشة.



المحيط الهادي

وعند النظر علي هذه المنطقة البدائية، نجد أن شرائط صغيرة من الورق الأخضر تكسوها، مع ألالاف من سعف النخيل، وأيضا أشجار جوز الهند، التي تساعد في حصول الإنسان علي كل ما يريده ويحتاجه في الحياة البدائية، كخشب لصنع القوارب، والمباني، وقش للأسقف والأرضيات والقماش.

وأضاف التقرير، أن ثمار جوز الهند، تساهم في حصول البشرة علي الترطيب والتغذية الجيدة، وأعتقد المواطنين في هذه المنطقة، أن تناول ثمارجوز الهند يقلل من فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ويحاربه.

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وتقول المعلمة روتي تيانايرا ، أن جوز الهند يعد من الحيل الجيدة لمحاربة الوباء، فهو غني بفيتامين سي وأ، فاعتاد أجدادنا علي تناول جوز الهند المبشور والعصير، ولذا نجدهم كانوا أقوياء وخاليين من الأمراض.



جوز الهند

وأكملت، أنه حتى الآن ، يتم استخدام ثمار جوز الهند كدواء ، لتقوية الجهاز المناعي، ولذا نسبة الإصابة بالأمراض قليلة جدا في حياتنا.

وقال ريمون صحفي في هذه المنطقة، أن تناول جوز الهند يعد من الأمور الطبيعية في حياة سكان هذه المنطقة، ولكنه ليس السبب في عدم الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، فهم معتقدين هذا الأمر لأنه من الأطعمة الأساسية لهم في الحياة.