254 وفاة و16.4 ألف إصابة بكورونا في إسرائيل

الخليج 365 - داوود عبد الرؤوفالإثنين 2020/5/11 02:05 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الإثنين، تسجيل حالتي وفاة جديدتين و15 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال آخر 24 ساعة.
وذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 16 ألفاً و492 حالة والوفيات إلى 254.
وأشارت الوزارة إلى أن 73 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وأن 48 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.
وبحسب وزارة الصحة، يعيش 64 من المصابين على أجهزة التنفس، فيما تماثل للشفاء 11 ألفاً و458 شخصاً، ويرقد في المستشفيات 4690 حالة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها شهر آذار/مارس الماضي.
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