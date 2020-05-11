صحة ورشاقة

254 وفاة و16.4 ألف إصابة بكورونا في إسرائيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

الخليج 365 - داوود عبد الرؤوف

الإثنين 2020/5/11 02:05 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الإثنين، تسجيل حالتي وفاة جديدتين و15 إصابة بفيروس المستجد (كوفيد- 19) خلال آخر 24 ساعة.  

وذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 16 ألفاً و492 حالة والوفيات إلى 254.

Advertisements

وأشارت الوزارة إلى أن 73 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وأن 48 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

وبحسب وزارة الصحة، يعيش 64 من المصابين على أجهزة التنفس، فيما تماثل للشفاء 11 ألفاً و458 شخصاً، ويرقد في المستشفيات 4690 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها شهر آذار/مارس الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 254 وفاة و16.4 ألف إصابة بكورونا في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا