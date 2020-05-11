لليوم الرابع على التوالي.. فلسطين بلا إصابات جديدة بكورونا

لليوم الرابع على التوالي، لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين في وقت تم فيه تسجيل 16 حالة شفاء من الفيروس.







وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، الإثنين: "لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين لليوم الرابع على التوالي بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات ، في حين سجلت 16 حالة شفاء جديدة".





وأضافت الكيلة في بيان أن حالات الشفاء الجديدة سجلت في ضواحي القدس "7 حالات"، ومحافظة الخليل "7" حالات ومحافظة سلفيت "حالة واحدة"، ومحافظة نابلس "حالة واحدة" وجميعها في الضفة الغربية.

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ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 367 حالة، ما يعني أن نسبة المتعافين ارتفعت إلى 67% من مجمل الإصابات المسجلة.





وقالت الكيلة: "تتوزع الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، في محافظات: القدس (121)، بينها 104 في مدينة القدس لوحدها ورام الله والبيرة (13) والخليل (33) ونابلس (2) وطولكرم (1) وقطاع غزة (6) حالات".

واستنادا إلى وزيرة الصحة الفلسطينية فإن 6 محافظات فلسطينية خالية من الفيروس وهي طوباس وأريحا والأغوار وبيت لحم وقلقيلية وجنين وسلفيت.

وأشارت د. الكيلة إلى دخول 348 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة فعلياً في الحجر المنزلي 14875، والذين أنهوا الحجر 47196 حالة.