تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك ريد فيلفيت

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- خليط كيك الريد فيلفيت الجاهز : علبة

- البيض : 1 حبة

- الزيت النباتي : نصف كوب

- حليب : ثلث كوب

- الجبن الكريمي : علبة (لحشوة الجبنة)

- سكر البودرة : كوب ونصف (لحشوة الجبنة)

- كريمة الخفق : كوب ونصف (مخفوقة / لحشوة الجبنة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (لحشوة الجبنة) الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة 350 وجهزي صينية مربعة بدهنها بالزبدة ورشة طحين. 2. اخلطي مريج الكيك والبيضة والملح والزيت والحليب حتى يتجانس. 3. صبي الخليط في الصينية المجهزة واخبزي الكيك بالفرن المجهز لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج واتركيه ليبرد تماما. 4. اخفقي الجبنة الكريمة والسكر والفانيلا حتى يصبح المزيج هشا وخفيفا. Advertisements 5. أضيفي الكريمة المخفوقة مع التحريك حتى تتمازج المكونات ويصبح القوام كريميا. 6. وزعي الخليط بملعقة مسطحة على وجه الكيك وغطيها واتركيها في الثلاجة لمدة أربع ساعات قبل التقديم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى البف بالكريمة والشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا

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