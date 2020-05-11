تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك النوتيلا

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- بسكويت أوريو : عبوة (مفتت ناعم / لقاعدة التشيز كيك)

- الزبدة : 50 غم (مذابة / لقاعدة التشيز كيك)

- الجبن الكريمي : عبوة (بحرارة الغرفة / للحشوة)

- شوكولاتة نيوتيلا : ثلاث أرباع الكوب (للحشوة)

- كريمة الخفق : ربع كوب (مخفوقة / للحشوة)

- السكر الناعم : نصف كوب (للحشوة)

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة (للحشوة)

- شوكولاتة نيوتيلا : ثلث كوب (للزينة)

- كريمة الخفق : ثلاث أرباع الكوب (مخفوقة / للزينة) الطريقة: 1. بطني صينية المافن بورق المافن الخاص. 2. اخلطي بسكويت الأرويو المفتت بالزبدة ووزعي البسكويت في الصينية واضغطي جيدا على كل حبة بحيث يكون البسكويت مرصوص. 3. اخفقي الجبنة الكريمية حتى تصبح طرية ثم أضيفي السكر الناعم والنوتيلا والفانيلا واخفقي جيدا. 4. أضيفي الكريمة المخفوقة وحركي لمدة 3 دقائق حتى يصبح الخليط كثيف وهش. Advertisements 5. وزعي حشوة الكريمة على الأوريو مع ترتيب الوجه بالملعقة. 6. اتركيها بالثلاجة لحين التقديم. 7. عند التقديم زيني الوجة بالكريمة وشوكولاتة النوتيلا بالطريقة التي تفضلينها. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى البف بالكريمة والشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت إيطالي برقائق الشوكولاتة والجوز

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