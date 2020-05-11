تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكنافة الكذابة

المقادير

- لتحضير الكنافة :

توست : 500 غراماً (منزوع الأطراف)

الزبدة : 150 غراماً (مذوبة)

جبن موزاريلا : 3 اكواب (مبشور)

القشدة : 2 كوب

السميد : نصف كوب

سكر : كوب

ماء الورد : 3 ملاعق كبيرة

حليب : 3 اكواب (سائل)

- لتحضير القطر :

الماء : كوب

سكر : 2 كوب

عصير الليمون : ربع ملعقة صغيرة

ماء الزهر : ملعقة صغيرة

- كاجو : ربع كوب (للتزيين)

- لوز : ربع كوب (غير مقشر / للتزيين)

- فستق حلبي : ربع كوب (مقشر / للتزيين)

Advertisements

الطريقة:

لتحضير الكنافة: حمّي الفرن على حرارة 220 درجة مئوية.

اطحني خبز التوست في الخلاط الكهربائي ثمّ أضيفي الزبدة إليه واخلطي جيداً.

وزّعي العجينة في قوالب كب كيك واضغطيها جيداً.

رشّي جبن الموزاريلا في كلّ كب كيك فوق العجينة.

وزّعي القشدة بالتساوي على كلّ قوالب الكب كيك واتركي حوالي كوب من القشدة جانباً لاستعمال لاحق.

في قدر، اغلي الحليب مع السكر والسميد، حرّكي دون توّقف لمدة 3 دقائق إلى أن يكثف المزيج.

أطفئي النار وأضيفي كوب القشدة المتبقي وماء الورد، حرّكي المزيج حتى تتجانس المكوّنات.

وزّعي هذا المزيج الأخير على قوالب الكب كيك ثمّ اخبزي الكنافة لحوالي 30 دقيقة.

لتحضير القطر: ضعي السكر والماء في قدر على نار متوسطة وحرّكي جيداً حتى يذوب السكر كلياً ويغلي المزيج.

أضيفي عصير الليمون الحامض وحرّكي لمدّة دقيقة.

أطفئي النار واسكبي ماء الزهر وحرّكي لمرّة واحدة ثمّ اتركي القطر جانباً ليبرد.

زيّني الكنافة الكذابة بالكاجو، اللوز والفستق الحلبي وقدّميها ساخنة مع القطر.

قد يهمك أيضا:

تعرفي علي طريقة تحضير قطايف بالفستق الحلبي

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة بالجوز