جربي أسهل طريقة لعمل الكنافة بالمكسرات بالمقلاة على مائدة رمضان

القاهرة – لايف ستايل كنافة بالمكسرات بالمقلاة .. كوني مستعدة دائماً مع مطبخ سيدتي لتقديم أطيب وصفات الكنافة لأسرتك، جربي أسهل طريقة لتحضير حلويات رمضان 2020، وقدمي الكنافة ساخنة مزينة بالمكسرات الطيبة وقت الطهي: 60 دقيقة يكفي ل: 4 أشخاص كنافة بالمكسرات بالمقلاة المقادير - الكنافة : 250 غراماً (مجمدة) Advertisements - سمن : كوب (مذاب) - سكر البودرة : 2 ملعقة كبيرة - مكسرات : ربع كوب (مشكلة ومفرومة خشن) - العسل : ملعقة كبيرة طريقة التحضير كسري الكنافة وأضيفي السمن والسكر البودرة والمكسرات واخلطي المزيج جيداً. ادهني مقلاة غير لاصقة بالقليل من السمن وأضيفي كمية مناسبة من خليط الكنافة وحمريها لمدة دقيقتين على كل جانب. انقلي الكنافة لطبق التقديم ووزعي العسل وقليل من المكسرات على الوجه وقدميها ساخنة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الكنافة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الكنافة

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