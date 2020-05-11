تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي مع الخضر سوتيه

المقادير

- صدر الدجاج : 300 gr

- البازلاء : نصف كوب

- البصل : 1 pcs (مقطّعة إلى شرائح)

- بندورة : 1 pcs (مقطعة إلى شرائح)

- البيض : 1 pcs (صغيرة الحجم)

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- الفلفل : رشّة (حسب الرغبة)

- حليب : ملعقتان كبيرتان

- الزيت : ملعقة صغيرة

- طحين : ملعقة كبيرة

الطريقة:

1 ـ يقطّع صدر الدجاج إلى قطع يبلغ عرض الواحدة منها سنتيمتراً.

2 ـ يخلط الحليب مع البيض والفلفل والملح، ثمّ يُغطّى صدر الدجاج بهذا الخليط، ليفرك بعدها بالطحين.

3 ـ في مقلاة تحتوي على نصف ملعقة من الزيت، يُقلى الدجاج حتّى ينضج، ثمّ يوزّع بشكل متناسق في طبق التقديم.

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4 ـ تطهى البازيلاء على البخار، وتقدّم إلى جانب الدجاج، في طبق مزيّن بالبندورة، وإلى جانبها قليل من صلصة "البشاميل".

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