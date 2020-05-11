تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مسالا

المقادير

- الدجاج : 1 كيلو (منزوع الجلد ومسحب من العظم، مقطع إلى مكعبات بحجم إنش)

- الماء : كوبان (مالح)

- لبن زبادي : كوب

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان

- الكمون : ملعقتان صغيرتان (مطحون)

- الفلفل الأحمر : ملعقتان صغيرتان (مطحون)

- فلفل أسود : ملعقتان صغيرتان

- القرفة : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : قطعة (مفروم)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (غير مملحة، للصلصة)

- الثوم : فصّان (مفروم، للصلصة)

- فلفل أخضر حار : قرن (مفروم، للصلصة)

- الكزبرة : ملعقتان صغيرتان (مطحونة، للصلصة)

- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون، للصلصة)

- بابريكا : ملعقة صغيرة (للصلصة)

- غارام ماسالا : ملعقة صغيرة (للصلصة)

- ملح : نصف ملعقة (للصلصة)

- صلصة طماطم : عبوة (للصلصة)

- كريمة الخفق : كوب (للصلصة)

- الكزبرة : ربع كوب (طازجة ومفرومة، للصلصة)

الطريقة:

1. نشك (نشبك) قطع الدجاج على أسياخ، وتنقع بالماء الملح (في الثلاجة) لمدة ساعة أو نحو ذلك.

2. يتم التخلص من الماء المالح.

3. بالنسبة للصلصة، تذوب الزبدة على نار متوسطة الحرارة.

4. يضاف الثوم والفلفل الحار؛ يطهى لدقيقة.

5. تضاف الكزبرة، والكمون، والبابريكا، والغارام ماسالا والملح.

6. تضاف صلصة الطماطم.

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7. تطهى 15 دقيقة.

8. تضاف الكريمة وتترك على نار خفيفة لتسمك- حوالي 5 دقائق.

9. يشوى الدجاج، مع التقليب في بعض الأحيان، حوالي 8 دقائق.

10. تتم إزالة الدجاج من أسياخ؛ وإضافتها إلى الصلصة. وتطبخ 5 دقائق.

11. تزين بالكزبرة وتقدم مع الأرز البسمتي أو الخبز.

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