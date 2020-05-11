تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكبسة

المقادير

- الزعفران : ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : 1 مكعب

- الدجاج : كيلو ونصف (مقطع)

- أرز بسمتي : كوبان وربع

- الزبدة : ربع كوب

- البصل : 1 حبة (مقطع)

- الثوم : 6 فصوص (مهروس)

- طماطم : ربع كوب (مهروسة)

- طماطم : 6 حبات (مقطعة)

- الجزر : 3 حبات (مبشور)

- حبهان : رشّة

- القرنفل : 3 حبات

- بهار كبسة : ملعقة كبيرة

- الكمون : رشّة

- كزبرة يابسة : رشّة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- ماء ساخن : 4 اكواب

الطريقة:

في قدر على نار هادئة ذوبي الزبدة ثم أضيفي البصل والثوم ثم قلبي حتى تذبل المكونات.

أضيفي قطع الدجاج مع التقليب المستمر ليتغير لون القطع.

أضيفي الطماطم المهروسة، الطماطم المقطعة والجزر ثم نكهي بالحبهان، القرنفل، الكمون، الكزبرة، الملح والفلفل الأسود.

زيدي المرق وبهارات الكبسة ثم قلبي المكونات على نار منخفضة حتى تنضج وتتجانس.

اسكبي الماء ثم أضيفي الأرز وحركي المكونات حتى تتداخل.

غطي القدر ثم اتركي الأرز على نار منخفضة 35 دقيقة حتى ينضج.

ذوبي الزعفران بالقليل من الماء ثم أضيفيه فوق المكونات وقلبي من الأعلى إلى الأسفل حتى تتجانس.

وزعي الكبسة في طبق وقدميها ساخنة.

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