تعرف علي أهم وأبرز فوائد تناول الجزر

يحتوى الجزر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة ويحد من خطر الاصابة بالأمراض والفيروسات ومنها "الالياف،الكربوهيدرات،السكر، الدهون"، فمن المعروف أن الجزر يقوى النظر ولكن هناك فوائد عديدة له على صحة الجسم.

وحسب ما ذكره موقعtasteofhome فأن فوائد الجزر على الصحة هى:

فوائد تناول الجزر على الصحة:

1:يحتوى الجزر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان"الرئة، الثدى، المعدة".

2:تناول الجزر يساعد على خفض نسبة الكوليسترول فى الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين.

3:يحتوى الجزر على كمية منخفضة من السعرات الحرارية وبالتالى فهو مفيد لمرضى السمنة ويساعد على إنقاص الوزن.

4:يحتوى الجزرعلى نسبة عالية من فيتامين أ وبالتالى يحافظ على صحة العين والرؤية ويحميها من الضعف والتلف.

5:يحتوى الجزر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى.

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6:يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الرئتين والجهاز التنفسى والوقاية من الأمراض.

7:تناول الجزر يعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة.

8:يحافظ على صحة الجهاز العصبى ويحد من خطر الاصابة بأمراض الزهايمر والخرف.

9:يحتوى الجزر على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على طرد السموم والجراثيم من الجسم.

10:يحافظ على صحة البشرة والشعر ويحد من خطر الاصابة بعلامات الشيخوخة.

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