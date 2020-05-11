تعرف على أهم علامات تحذرك من نقص فيتامين أ

جميع الفيتامينات ضرورية للجسم، فهي تمده بالعديد من الفوائد والمهام التي يحتاجها يوميا، ومن ضمن هذه الفيتامينات هي فيتامين أ، الذي يحافظ علي صحة البشرة، وباقي الأعضاء، فعند تعرض الجسم لنقص نسبة هذا الفيتامين لا يشعر الجسم بالمضاعفات إلا في حالة الحمل والرضاعة، وهذا النقص يؤثر علي الأطفال في مرحلة النمو.

وقدم التقرير، المنشور عبر موقع "Bright Side "، بعض العلامات التي تظهر عليك وتخبرك أنك تعاني من نقص في نسبة فيتامين أ، ومن هذه الأعراض التالي:

-جفاف الجلد

فيتامين أ هو أحد العناصر الرئيسية التي يحتاجها الجسم لتجيد أنسجة الجلد ، وبالتالي يجب الحفاظ عليه رطب، ولكن عند التعرض لنقص نسبته يتسبب جفاف الجلد، والإصابة أو ظهور الإكزيما ، التي تحدث عندما يصبح الجلد جافًا جدًا.

- حب الشباب

يعد فيتامين أ أحد أفضل العناصر لحماية أنسجة الجلد، وفي حالة فقدان نسبته يصبح الوجه جافا وهذا يتسبب في ظهور حب الشباب.

-مشاكل في الحمل

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إذا كنت تواجه مشكلة في الحمل ، فقد يكون نقص فيتامين أ هو السبب، لأنه يعمل تحسن الأعضاء التناسلية لكل من الرجال والنساء، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، لأنه يعزز الخصوبة والصحة الجنسية لدي الزوج والزوجة.

-ضعف التئام الجروح

نقص في نسبة فيتامين أ الذي يتسبب في نقص إنتاج الكولاجين الذي يتسبب في تأخر التئام الجروح.

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