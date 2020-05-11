تعرف على أهم 3 أشياء لتقوية مناعة الجسم

مع اتباع طرق الوقاية مثل غسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى ينصح أيضا بالاهتمام بتقوية الجهاز المناعى لمواجهة الفيروس، وهناك بعض النصائح التى تساعدك على تعزيز المناعة ويمكن اتباعها فى شهر رمضان وحسب ما ذكره موقع healthline فهى:
1ـ الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى فيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة.
2ـ الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا بعد الفطار في رمضان .
3ـ النوم بعدد ساعات كافية في اليوم من 6 لـ 8 ساعات
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