كيت ميدلتون تستغل فترة "العزل المنزلي" في تعلم التصوير الفوتوغرافي

كشفت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام، عن هواية أجادتها خلال فترة "العزل الصحي المنزلي" بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدّ، مؤكدة أنها تتدرب على التصوير الفوتوغرافي بمساعدة أطفالها الثلاثة: "الأمير جورج والأميرة شارلوت، والأمير ولويس". ووجهت "ميدلتون" خلال ظهورها في البرنامج البريطاني " This Morning" مع هولي ويلوبي " Holly Willoughby" وفيليب سكوفيلد " Phillip Schofield"، أثناء حديثها مع مقدمي البرنامج عن مسابقة التصوير الجديدة التي أطلقتها بالاشتراك مع واحدة من المؤسسات التي ترعاها وهي معرض الصور الوطني " National Portrait Gallery"، النصيحة لمن يرغبون في تعلم التصوير، قائلة: "الحقيقة أنني مصورة هاوية، وتعلمت بالتجربة على طول الطريق نوعا ما ولأنني قضيت الكثير من الوقت في التقاط صور أطفالي لأنهم يتواجدون حولنا عندما نقوم بأشياء معا وهو أمر رائعا"، وأضافت قائلة: "إن أحد الأشياء الرائعة في التصوير الفوتوغرافي هو التقاط تلك اللحظة المميزة حقا والتي لا يتم الإعداد لها مسبقا ولا تحتاج لأن تقوم بإعادة ترتيب منزلك لإعداد الاستديو أو الخلفية المثالية للتصوير، الأمر يتعلق حقا بالتقاط صور تلك اللحظات التي تبدو حقيقية وصادقة بالنسبة لك، هذه هي قوة التصوير، يمكنها التقاط لحظة ما ورواية قصة (من خلال الصور)".

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