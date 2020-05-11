صحة ورشاقة

حفلة مزدوجة.. مارجريت تحتفل بعيد ميلادها المئوي وتعافيها من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعافي من فيروس كورونا غير مرتبط بالسن، هذا ما حاولت  مارجريت صاحبة ال 100 عام والتي في طريقها للتعافي من الفيروس القاتل، التجمع الذي ظهرت فيه مارجريت لم يكن حفلة لعيد ميلادها الـ مائة فقط ولكنها أرادت أن تكون حفلة مزدوجة لعيد الميلاد والتعافي من الفيروس بعدما تحسنت حالتها، فكانت نموذج ايجابى ومحفز للكثيرون بأن التعافى من فيروس كورونا ليس له علاقة بالعمر ولكن بالارادة والصحة الجيدة.

الحفلة
الحفلة

 

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية فأن مارجريت هالفورد ، التي تعيش في دار رعاية في ديربيشاير ، اقامت حفل مزدوج فى دار الرعاية مع اصدقائها اثناء رحلتها للتعافى من الفيروس التاجي في الوقت المناسب للاحتفال بعيد ميلادها.

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قام موظفى الدار بنقل مارجريت إلى وحدة عزل بمجرد أن ظهرت عليها أعراض الفيروس وبدأت فى تلقى العلاج وتحسنت مع الوقت وأقامت لها منذ ذلك الحين حفلة صغيرة للاحتفال بإنجازها البارز.

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على الرغم من أن مارجريت لا تزال ضعيفة ، إلا أنها تتعافى بشكل جيد وسعيدة بحفل وصولها لسن المائة ، رتب الموظفون لعائلة مارجريت مكان واسع للاحتفال ليكون على مسافة أمنة وتمت قراءة بطاقات المعايدة لاسعادها وتكريمها.

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و قالت ترودي جودلي ، التى تعمل في دار الرعاية"كانت الحالة الصحية لـ  مارجريت كانت سيئة للغاية بسبب اصابتها بفيروس كورونا ولكنها تتعافى مع الوقت، ومارجريت سيدة جميلة ذات عائلة داعمة للغاية، و إنه لمن دواعي سروري مساعدة مارجريت وعائلتها في الاحتفال بعيد ميلادها المائة وكذلك شفائها من الفيروس.

وأضافت، لقد كان فريقي مذهلاً في رعاية سكاننا في عزلة والتأكد من أن المقيمين الآخرين لا يزالون يتلقون كل الرعاية والاهتمام الذي يستحقونه".

 

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