شهران على الجائحة.. ماذا حدث منذ إعلان كورونا وباء عالميا؟

قبل شهرين من اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس/آذار، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) الذي يجتاح العالم قد أصبح وباءً عالمياً.



وترصد ”الخليج 365” في السطور التالية آخر تطورات الفيروس ومنها أعداد الوفيات والإصابات وسباق العلماء للتوصل إلى لقاح والتأثير الاقتصادي للوباء.

الضحايا





توفي 280 ألفاً و693 شخصاً بفيروس كورونا حول العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر/كانون الأول، وفق آخر إحصائية أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس)،ـ الساعة 19.00 بتوقيت جرينتش، الأحد، استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 4 ملايين و70 ألف إصابة في 195 بلداً ومنطقة، وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي مليون و354 ألفاً على الأقل.

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية شباط/فبراير، أعلى حصيلة إجماليّة للوفيّات بلغت 79 ألفاً و58 شخصاً من بين مليون و321 ألف إصابة، وأعلِن تعافي 212 ألفاً و534 شخصاً على الأقلّ.

وتحتلّ بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها 31855 وفاة من بين 219183 إصابة، وتليها إيطاليا مع 30560 وفاة (219070 إصابة)، وتحلّ إسبانيا رابعةً مع 26621 وفاة (224390 إصابة)، ومن ثمّ فرنسا مع 26380 وفاة (176658 إصابة).

وأعلنت الصين (بدون ماكاو وهونج كونج) 4633 وفاة و82901 إصابة، بينما تعافى 78120 شخصاً.

سباق اللقاح





بينما يحتدم السباق من أجل تطوير لقاح ضد الفيروس، يتم إجراء تجارب على أكثر من 100 لقاح محتمل لوقف الجائحة، ولعل من أبرزها اللقاح الذي يعمل على إنتاجه معهد "جينر" ومجموعة "أكسفورد للقاحات" في جامعة أوكسفورد، ولقاح شركة التكنولوجيا الحيوية "مودرنا" في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

لقاح جامعة أوكسفورد

من اللقاحات المحتملة ضد كوفيد-19، ويعرف أيضا باسم ChAdOx1 nCoV-19. وجرى تطويره من قبل معهد "جينر" ومجموعة "أكسفورد للقاحات" في جامعة أوكسفورد.

ويستخدم هذا اللقاح نسخة ضعيفة من فيروس الشمبانزي الغدي كناقل محمل بالمواد الوراثية لبروتين فيروس كورونا المستجد.

لقاح مودرنا RNA

تطور شركة التكنولوجيا الحيوية "مودرنا" في ماساتشوستس لقاحاً يعتمد على نهج جديد يتم فيه حقن الحمض النووي الريبوزي mRNA المصمم خصيصاً وإنتاج بروتين فيروسي أو مستضد، ويقوم هذا المستضد بحث وإثارة الجهاز المناعي ومن ثم مساعدة الجسم على الدفاع عن نفسه ضد كوفيد-19.

وبدأت الشركة الأمريكية في تجارب المرحلة الأولى السريرية وحصلت على الموافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للبدء في المرحلة الثانية.

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وتخطط "مودرنا" أيضا للبدء في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحها هذا الصيف، ويسهل تصنيع لقاح "مودرنا"، لكنه يمكن أن يكون مكلفاً وستكون إمداداته مقيدة تماماً بالحكومة الأمريكية.

وتعمل أيضاً شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بايو أن تك"، وشركة الأدوية الحيوية الصينية "سينوفاك بايو تك" على التوصل إلى لقاح مضاد للفيروس.

لقاح معتمد





أعلنت كل من الولايات المتحدة واليابان، في الأسبوع الأول من مايو/أيار، السماح باستخدام عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات، والذي تنتجه شركة "جيلياد ساينسز" الأمريكية، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

وقالت اليابان إنها تدرس الموافقة على استخدام عقار "أفيجان" للغرض نفسه هذا الشهر.

رفع الإغلاق





رفعت العديد من دول العالم بعض القيود التي فرضها فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية انخفاضاً واضحاً في أعداد الوفيات والإصابات بالوباء.

ووبعد شهرين تقريباً من إصدار أوامر للإيطاليين بالتزام منازلهم لمحاولة إبطاء انتشار أحد أسوأ موجات تفشي فيروس كورونا في العالم، بدأت الحكومة، الإثنين 4 مايو/أيار، في رفع بعض القيود بحذر بينما أبقت الكثير منها قيد التطبيق.

وأعلنت الهند إعادة تشغيل شبكة قطاراتها التي تُعتبر من أكبر خطوط السكك الحديد في العالم، وذلك بشكل تدريجيّ اعتبارًا من الثلاثاء 12 مايو/أيار، مع بدء الحكومة بتخفيف إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الإصابات 60 ألفًا إضافة إلى نحو ألفي وفاة.

اقتصادياً





ألقت جائحة كورونا بظلال وخيمة على الاقتصاد العالمي ما دفع الحكومات في بعض الدول لإعلان التعايش مع الفيروس خشية الانهيار الاقتصادي.

وفي الولايات المتحدة، رفعت أزمة "كوفيد- 19" نسبة البطالة خلال شهرين من أدنى مستوياتها منذ 50 عاماً إلى المستوى الذي بلغته خلال أزمة الثلاثينات.

وذهبت 20.5 مليون وظيفة أدراج الرياح خلال أبريل/نيسان، وهو مستوى قياسي بالنظر إلى قصر الفترة الزمنية.

وبالمقارنة، خسرت البلاد 8.6 مليون وظيفة خلال عامي الأزمة المالية العالمية قبل نحو عقد.

أما في ما يخصّ نسبة البطالة، فقد ارتفعت من 3.5% في فبراير/شباط إلى 14.7%، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو/حزيران 1940.