شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. معلومة طبية رمضانية.. 3 حاجات لو عملتها هتقوى مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اتباع طرق الوقاية مثل غسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى ينصح أيضا بالاهتمام بتقوية الجهاز المناعى لمواجهة الفيروس، وهناك بعض النصائح التى تساعدك على تعزيز المناعة ويمكن اتباعها فى شهر رمضان وحسب ما ذكره موقع healthline فهى: 1ـ الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى فيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة. Advertisements 2ـ الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا بعد الفطار في رمضان . 3ـ النوم بعدد ساعات كافية في اليوم من 6 لـ 8 ساعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفو جراف.. معلومة طبية رمضانية.. 3 حاجات لو عملتها هتقوى مناعتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.