13 نصيحة بسيطة لغسل شعر طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 09:58 صباحاً - إذا كان لديك طفل صغير في المنزل، فمن المحتمل أن تكون أوقات الاستحمام معركة معك. ويمكن أن تتحول هذه المعركة إلى كابوس عندما يتعلق الأمر بغسل الشعر! العديد من الأطفال الصغار يصرخون، ويجعلون غسل الشعر مهمة مستحيلة ،لذلك تقدم لك الخليج 365 نت نصائح لغسل شعر طفلك .



نصائح لغسل شعر طفلك



كشف الدكتور مختار فتحي اختصاصي، الأطفال وحديثي الولادة عن أفضل النصائح لغسل شعر الأطفال، التي تتمثل فيما يلي.



1. الوقت المناسب لغسل شعر الطفل



اغسلي شعر طفلك في بداية الحمام. إذا كان طفلك الصغير يحب اللعب في حوض الاستحمام، فقد يكون على استعداد لتحمل غسل الشعر على أمل أن يأتي المرح القادم.



2. استخدام ملحقات للطفل



اشتري بعض الملحقات لمساعدتك ،يمكنك استخدام واقي الشمس، أو قناع شامبو رغوي خاص، أو نظارات واقية لحماية عين طفلك أثناء غسل الشعر ،يمكنك أيضاً استخدام سدادات الأذن لحماية أذني طفلك ،استخدمي ألعاب الاستحمام، أو زجاجات الضغط المعاد تدويرها، ودعي طفلك يلعب بالماء أثناء غسل شعره. هذا لن يصرفه فحسب بل سيساعده أيضاً على ربط غسل الشعر بالمرح!



3. منع التحفيز



في بعض الأحيان، يمكن أن يكون الإحساس بشامبو يتدفق على فروة رأسه محفزاً للغاية للأطفال الصغار. لذلك، يمكنك صب بعض الشامبو على يدك قبل تطبيقه على فروة رأس طفلك.



4. استخدمي شامبو مناسباً للأطفال الصغار



تأكدي من أن الشامبو الذي تستخدمينه معتدل، فغسل شعر الأطفال الصغار يمكن أن يكون تجربة في حد ذاته! لا تستخدمي شامبو سميكاً أو له رائحة قوية. تأكدي أيضاً من أن الشامبو الذي تستخدمينه يحتوي على تركيبة خالية من الدموع.



5. إمالة للأمام أو للخلف

أثناء شطف الشعر، يمكنك أن تميلي رأسه للخلف. يمكنك وضع بعض الملصقات على السقف لإبقاء طفلك مشغولاً أثناء شطف شعره. إذا كانت إمالة الرأس للخلف لا تناسبك، فحاولي جعل طفلك يميل إلى الأمام بقطعة قماش جافة على عينيه. هذه الخطوة البسيطة ستعطيه إحساساً بالسيطرة أثناء الشطف.



6. كوني مبدعة



يمكنك أن تكوني مبدعة أثناء شطف شعر طفلك، يحب بعض الأطفال الشعور بسكب كمية جيدة من الماء فوق رؤوسهم. بينما يفضل البعض الآخر قطرات من الماء. انظري ما يناسب طفلك. يمكنك أيضاً استخدام منشفة مبللة لشطف شعر طفلك! كيف؟ ما عليك سوى عصر الماء الزائد وتشغيل المنشفة من خلال شعر طفلك. كرري حتى يغسل كل الشامبو!

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7. احرصي على إبقاء طفلك مغلق العينين

احرصي على إبقاء طفلك مغلقاً عينيه أثناء غسل الشعر. يمكنك أن تطلبي منه إغلاق عينيه أو النفخ على وجهه برفق. عندما يغلق الطفل عينيه، أنهي مهمتك بسرعة!



8. استخدمي دمية طفلك المفضلة

جربي ممارسة غسل الشعر باستخدام دمية طفلك المفضلة. اغسلي شعر الدمية معاً وساعدي طفلك على الشعور بالراحة مع غسل الشعر.



9. احصلي على مرآة

يحب العديد من الأطفال الصغار مشاهدة أنفسهم في المرآة أثناء الاستحمام. دعي طفلك يشاهد صورته بالمرآة أثناء غسل شعره.



10. حافظي على غسل الشعر مرة أو اثنتين أسبوعياً



لا يحتاج طفلك إلى غسل الشعر كل يوم. مرة أو مرتين في الأسبوع كافية لمعظم الأطفال الصغار.



11. استخدمي الفازلين

يمكنك أيضاً وضع الفازلين على جبين طفلك لمنع الماء من دخول عينيه.

12. لا للتوتر والشعور بالضغط



لا تتوتري ولا تغضبي من طفلك الدارج إذا أثار ضجة أثناء غسل الشعر. اجعليها ممتعة وسعيدة.



13. توفير الراحة

مهما حاولت بشدة، لا يمكنك منع كل الدموع. لذا لتهدئة طفلك بعد غسل الشعر. يمكنك القيام بذلك عن طريق لفه بمنشفة دافئة وإبقائه قريباً ،غسل شعر الطفل يمكن أن يكون ممتعاً! إذا كنت تعتقدين أن هذا مستحيل، فجربي هذه النصائح. ستندهشين من مدى فعالية هذه النصائح.