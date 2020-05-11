القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصاب عامل بمصنع للأسماك بإحدى مدن غانا، 533 زميلا له بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكانت السلطات الصحية في غانا أعلنت تفشي الفيروس في مصنع بمدينة تيما، مساء الجمعة الماضي، ولم تذكر تفاصيل.
وقال رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، الأحد، إن "مصابا واحدا أصاب 533 شخصا"، ولم يذكر التفاصيل بشأن كيفية انتشار المرض في المصنع أو ما إذا كانت إجراءات سلامة مطبقة هناك، بحسب وكالة "رويترز".
وأدت الحالات الجديدة إلى رفع إجمالي عدد الإصابات في غانا منذ تم الإبلاغ لأول مرة عن جائحة كورونا إلى 4700 حالة حتى مساء الأحد، وهو أعلى عدد من الإصابات في غرب أفريقيا.
وقال الرئيس إن 22 شخصا توفوا نتيجة أسباب لها صلة بكورنا في حين تعافى 494 شخصا.
وأعلن الرئيس تمديد حظر على التجمعات العامة حتى نهاية مايو أيار واستمرار إغلاق المدارس والجامعات.
وخفف الرئيس إجراءات العزل العام، التي كانت مفروضة منذ 3 أسابيع على مدينتي أكرا وكوماسي الرئيسيتين وسط مخاوف من تأثير العزل العام لفترة طويلة على الاقتصاد.
كانت هذه تفاصيل خبر شخص يصيب 533 آخرين بكورونا في غانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.