شخص يصيب 533 آخرين بكورونا في غانا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصاب عامل بمصنع للأسماك بإحدى مدن غانا، 533 زميلا له بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وكانت السلطات الصحية في غانا أعلنت تفشي الفيروس في مصنع بمدينة تيما، مساء الجمعة الماضي، ولم تذكر تفاصيل.

وقال رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، الأحد، إن "مصابا واحدا أصاب 533 شخصا"، ولم يذكر التفاصيل بشأن كيفية انتشار المرض في المصنع أو ما إذا كانت إجراءات سلامة مطبقة هناك، بحسب وكالة "رويترز".

وأدت الحالات الجديدة إلى رفع إجمالي عدد الإصابات‬ في غانا منذ تم الإبلاغ لأول مرة عن جائحة كورونا إلى 4700 حالة حتى مساء الأحد، وهو أعلى عدد من الإصابات في غرب أفريقيا.

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وقال الرئيس إن 22 شخصا توفوا نتيجة أسباب لها صلة بكورنا في حين تعافى 494 شخصا.

وأعلن الرئيس تمديد حظر على التجمعات العامة حتى نهاية مايو أيار واستمرار إغلاق المدارس والجامعات.

وخفف الرئيس إجراءات العزل العام، التي كانت مفروضة منذ 3 أسابيع على مدينتي أكرا وكوماسي الرئيسيتين وسط مخاوف من تأثير العزل العام لفترة طويلة على الاقتصاد.