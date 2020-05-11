السودان يسجل 6 وفيات و 201 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في السودان، تسجيل 201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1365 حالة.



وأشارت الوزارة، في تعميم صحفي، إلى ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 70 حالة وفاة بعد تسجل 6 وفيات جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء من فيروس كوفيد 19، 149 حالة.

وأوضحت أن حالات الإصابة الجديدة بكورونا، تم تسجيلها في ولايات الخرطوم، سنار، الجزيرة ، القضارف، النيل الأزرق.

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وقالت إن فيروس كورونا انتشر في ولايات السودان الـ18 بعد دخول ولاية النيل الأزرق على خط المواجهة، مشددة على ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للسيطرة على الجائحة.

وتم إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في السودان، بمقتضى حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطة الإنتقالية، والتي قضت أيضا بوقف الدراسة في كافة المراحل ومنع التجمعات، وحظر تجوال شامل في الخرطوم وجزئي ليلا بالولايات.

والجمعة الماضي، قررت لجنة الطوارئ الصحية تمديد حظر التجوال الشمال في ولاية الخرطوم لمدة 10 أيام بدات السبت.

