إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الجهات الصحية في ألمانيا،الإثنين، 357 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ليصبح إجمالي عدد الإصابات 169575 حالة، فيما سجل 22 حالة وفاة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7417 حالة.



وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1562 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا،إضافة إلى 112 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 35022 والوفيات إلى 3465.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 35 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويعتبر هذا هو اليوم الثاني على التوالي في كوريا الجنوبية الذي يتم فيه تسجيل أعداد أكثر من 30 حالة في اليوم.

Advertisements

وأظهرت الأرقام التي أصدرتها المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن إجمالي عدد الاصابات في البلاد بلغ 10 الاف و 909 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 256 شخصا.

وفي السياق ذاته، سجلت نيوزيلندا ثلاث حالات إصابة جديدة بكورونا، الإثنين، قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستخفف القيود بشكل أكبر وتسمح لعدد أكبر من المتاجر والأنشطة الترفيهية باستئناف عملها بعد توقف استمر أسابيع.

وتشهد نيوزيلندا تدابير عزل عام بموجب قيود" المستوى الرابع" منذ أكثر من شهر تم تخفيفها بشكل بسيط في 28 أبريل/ نيسان الماضي، فيما استمرت في فرض تطبيق إجراءات اجتماعية صارمة على كثيرين من مواطنيها ومتاجرها مما ساعد في منع انتشار الفيروس على نطاق واسع.