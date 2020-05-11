شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب انخفاض ضغط الدم منها مشكلات الغدد الصماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعرض للإصابة بانخفاض في ضغط الدم، يعد من الأمور التي تزيد من الشعور بالدوخة والهبوط، وعدم القدرة علي التركيز، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بانخفاض ضغط الدم، وذلك وفقا لموقع " mayoclinic".

وذكر تقرير نشره الموقع أن انخفاض ضغط الدم يعد من الأمور التي تعرض حياة الإنسان للخطر، لذا يجب الانتباه لها بشكل دائم، وتجنب الإصابة بها ومتابعة قياس الضغط بشكل مستمر.

وقدم التقرير، العديد من الأعراض التي تشير إلي أن هذا الشخص يعاني من انخفاض في نسبة ضغط الدم، ومنها:

-الشعور والإصابة بالدوخة أو الدوار.

-الإغماء وفقدان الوعي.

-حدوث زغللة وتشويش في الرؤية.

-الإصابة بالغثيان.

-الشعور الشديد بالإرهاق.

-عدم القدرة علي التركيز.

-التعرض لحادث أو صدمة تتسبب في انخفاض ضغط الدم.

-شحوب البشرة.

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-الشعور والإصابة ببرودة أطراف الجسم.

-التعرض للإصابة بالتنفس السريع.

-ضعف وسرعة نبض القلب.

أسباب انخفاض ضغط الدم

كما قدم التقرير العديد من الأسباب الخاصة بالتعرض لانخفاض ضغط الدم، ومنها:

-خلال فترة الحمل، تتعرض بعض النساء لانخفاض في نسبة ضغط الدم، وهذا الأمر يعد من الأمور الطبيعية خلال هذه الفترة الحرجة.

-نجد أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، هم الأكثر عرضة للإصابة لانخفاض ضغط الدم، وذلك يرجع لعدم قدرة القلب علي ضخ الدم بالشكل الطبيعي.

-قد يكون انخفاض ضغط الدم علامة علي وجود مشكلة في الغدد الصماء بالجسم، كالإصابة بأمراض الغدة الدرقية، أو انخفاض سكر الدم، جميع هذه المراض تتسبب في التعرض لانخفاض في نسبة ضغط الدم.

-أكد التقرير المنشور، أن الإصابة بالجفاف تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بانخفاض ضغط الدم، فعند تعرض الجسم لفقدان نسبة عالية من السوائل داخله، فهذا يتسبب في التعرض للإصابة بانخفاض ضغط الدم، نتيجة لعدم توفير المغذيات المتواجدة في السوائل والتي تساهم في تنظيم ضغط الدم.