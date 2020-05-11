تحالف علمي أوروبي لمواجهة كورونا… بحث عن “سلاح” للانتصار على الوباء

في الوقت الذي يلجأ فيه الاطباء الى أربعة علاجات بحسب بروتوكول منظمة الصحة العالمية وهي الكلوروكين، دواء الملاريا، دواء الروماتيزم ودواء السيدا، أضيفَ إليها من جديد استخدام الكورتيزون ومضاد الالتهاب، كذلك دواء سيلان الدم، أطلقت 7 دول أوروبية وهي (بلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا)، مشروعاً عملاقاً يشارك فيه خبراء الطب والأحياء وكبرى شركات الكمبيوتر، للبحث عن علاج لكورونا، باستخدام التقنيات الرقمية.

الصفحة الرسمية للمفوضية الأوروبية على “تويتر” شرحت تفاصيل المشروع، حيث اشارت إلى أن العلماء في الدول السبع، اتفقوا على مشاركة جميع المعلومات البحثية لديهم على نطاق واسع باستخدام أجهزة كمبيوتر عملاقة، تسمح لجميع الباحثين المشاركين في المشروع بالوصول إلى أي معلومات مطلوبة، خلال عملية البحث والتجارب الخاص باكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.

الخبراء في الدول السبع الأوروبية شكلوا بحسب موقع المفوضية الأوروبية تحالفاً علمياً غير مسبوق، يشارك فيه أفضل العقول من الباحثين في المجالات التقنية والطبية وعلوم الأحياء المرتبطة بالطب، وهذا التحالف يضم حاليا 8 شركات أدوية كبرى منذ 10 نيسان الماضي.

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بينما تجري مناقشات مع شركات أخرى للانضمام الى التحالف العلمي حيث يقوم بتنسيق العمل فيه شركة “دومبي” الإيطالية المتخصصة في صناعة الأدوية، إضافة إلى 3 مراكز كمبيوتر عالية الدقة (HPC)، تقع في مدن (بولونيا الإيطالية، وبرشلونة الإسبانية، ويوليش الألمانية).

على شركات الأدوية الخاصة والعامة المنضمة الى التحالف، توقيع وثيقة خاصة بعدم الكشف عن أي محتويات للعمليات البحثية التي يقودها التحالف، في حين تتيح هذه المبادرة للباحثين في شركات الأدوية المنضمة لها أن تصل إلى المكتبات الطبية الخاصة بالتحالف، التي تضم قاعدة بيانات هائلة عن جميع أنواع الأدوية المتاحة، لتسريع عملية البحث لإيجاد علاج لكورونا.

جميع سكان الكرة الارضية يضعون أملهم بالاطباء لايجاد علاج للفيروس المستجد الذي ظهر في الصين للمرة الاولى في نهاية شهر كانون الأول الماضي، قبل ان يتسلل منها الى دول العالم ويثير رعب الشعوب والحكومات.