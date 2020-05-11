7 نصائح لارتداء أقنعة الوجه "بدون خسائر"

رغم أن ارتداء الأقنعة الطبية عند الخروج من المنزل قد يسبب إزعاجًا لكثير من الناس، لكنها أصبحت ضرورية لحماية صحتنا وصحة من حولنا في ظل سعي الجميع للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وهناك مجموعة من العوامل التي يجب توافرها في الأقنعة لتؤدي دورها في منع انتقال الفيروس، مثل أن تكون محكمة الإغلاق على الوجه.







موقع "ذا ليست" الأمريكي، يرصد في التقرير التالي، 7 نصائح تساعد على ارتداء الأقنعة بشكل صحيح دون أن تسبب أي مشاكل للبشرة.

وذكرت كارين أوسي، بروفيسور بجامعة هدرسفيلد في إنجلترا، أن أقنعة الوجه قد تتسبب في التهاب الجلد وتهيجه وظهور قرح وتمزق في البشرة إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح، وقدمت عدة نصائح لتجنب الأعراض الجانبية السابقة:

1- من المهم خلع قناع الوجه كل ساعتين على الأقل لمنح البشرة فرصة للراحة، وفي حال الشعور بحكة من أي نوع عليك بالمسارعة ونزع قناع الوجه طالما كنت تشعر بالأمان.





Advertisements

2- خلال شراء الأقنعة، لا بد من ملاحظة نوع نسيج القناع، ويفضل شراء الأنواع المصنوعة من خامات طبيعية، إذ أن المواد الصناعية تتسبب في تهيج للجلد عادة.

3- تنصح شاري مارشباين، طبيبة الأمراض الجلدية بمدينة نيويورك، باستخدام أقنعة مكونة من طبقات قطن متعددة شديدة الإحكام، لضمان قدرة البشرة على التنفس وفي الوقت نفسه إبقاء الجراثيم بعيدًا عنك.

4- من الضروري تنظيف أقنعة الوجه باستمرار.

5- تأكد من تجهيز بشرتك لارتداء أقنعة وجه، عن طريق غسلها جيدًا بغسول وجه مضاد للتهيج وترطيب البشرة قبل وضع أي أقنعة وقائية.

6- ضع أي نوع من المرطبات قبل ارتداء القناع بنصف ساعة على الأقل، إذ ذكرت برشيف باتل، طبيبة جلدية أمريكية، أن وضع كريم مرطب يساعد البشرة على تكوين حاجز وقائي بين البشرة والقناع.

7- ينصح أطباء الجلدية بالاستغناء عن أدوات التجميل في حالة ارتداء قناع وجه، أو على الأقل عدم وضع مساحيق تحت القناع، وذلك لعدة أسباب؛ أهمهما أنها تتسبب في تهيج البشرة عند تغطيتها بقناع وجه.



